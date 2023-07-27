النيابة تُحذر من نشر شائعات بخصوص حادثة أبو قوطة

حذرت النيابة العامة، من نشر أو تداول معلومات غير صحيحة، فيما يتعلق بحادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في مخيم خان يونس صباح اليوم الخميس.

وأكدت النيابة في تصريح صحفي صادر عنها، متابعتها عن كثب لتحقيقاتها في واقعة وفاة المواطن شادي أبو قوطة، مشيرةً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وشددت على أن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة تكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

ودعت النيابة العامة المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة، محذرةً من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق، للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، سائلين الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.

المصدر / فلسطين أون لاين