بعد 113 يوما من الإضراب.. الإفراج عن الأسير المقدسي رائد ريان

أفرجت سلطات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، عن الأسير رائد ريان من بلدة بيت دقو في القدس المحتلة.

وخاض الأسير المحرر ريان إضرابًا عن الطعام لمدة 113 يومًا، حيث بدأه في السابع من إبريل/ نيسان 2022، وعلّقه في الـ28 من يوليو من العام الماضي بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على مدة محددة.

يذكر أن مخابرات الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق، وأصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّ ريان لمدة ستة شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال ريان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله في بيت دقو بالقدس المحتلة، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إدارياً لمدة 6 أشهر إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين