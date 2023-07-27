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المرابطة هنادي الحلواني: الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأقصى

27 يوليو 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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أكدت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني أن سلطات الاحتلال تحاول استغلال ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، لفرض وقائع تهويدية جديدة على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحلواني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنّ الاحتلال يستغل ما يسميه خراب الهيكل لفرض مخططاته بالأقصى"، مشيرة إلى أنه أبعد المرابطين والمرابطات عن الأقصى، وأفرغه من المصلين، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واستباحت مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف "بن غفير"، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

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وذكرت مصادر مقدسية أن قرابة 2140 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، وأدوا رقصات وغناء وهتافات استفزازية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى، كما نفذوا ما يسمى "السجود الملحمي" بشكل جماعي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مصلى قبة الصخرة المشرفة بعد الاعتداء على حراس الأقصى، وصادرت المفاتيح، وأخرجت عددًا من المرابطين من داخل المسجد.

واحتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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