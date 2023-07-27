مجموعة حقوقية: وثقنا 3 حالات اعتقال على خلفية الرأي خلال الشهر الحالي

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الخميس، إنها تتابع تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منذ مطلع الشهر الجاري.

وأشارت المجموعة إلى أنها وثقت خلال الشهر الجاري للحالات التي تتابعها؛ اعتقال جهاز "الوقائي" ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات، والشيخ مصطفى أبو عرة قبل أن يتم الافراج عنهم لاحقاً بالكفالات.

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وأضافت المجموعة، أنّ "النيابة العامة وجهت للمذكورين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان على الرئيس استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية".

كما قالت إنها تنظر لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند الى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبةً بضرورة وقف هذه الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على هذه الخلفية.

وطالبت بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة.

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ورأت المجموعة أنّ "اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين