فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المرابطة هنادي الحلواني: الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأقصى

حمادة لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يعلن الحرب الدينية بعدوانه على الأقصى

خطيبة الأسير حسن سلامة تصل قطاع غزة

حماس تثمن موقف الدول التي صوتت لصالح فلسطين بالأمم المتحدة

هنية يعزّي رئيس الإمارات بوفاة شقيقه الشيخ سعيد آل نهيان

الدعليس يُهاتف عائلة قوطة ويطلعها على سير الإجراءات المتخذة

أوقاف القدس: 2140 مستوطنا اقتحموا الأقصى اليوم

مجلس بلدية غزة يعقد لقاء "البيت المفتوح" ويناقش قضايا تهم المدينة

لجنة برلمانية تطالب بمحاسبة المسؤولية عن حادث وفاة المواطن أبو قوطة

أبو عرة يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال نصرةً للأقصى

مجموعة حقوقية: وثقنا 3 حالات اعتقال على خلفية الرأي خلال الشهر الحالي

27 يوليو 2023 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الخميس، إنها تتابع تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منذ مطلع الشهر الجاري.

وأشارت المجموعة إلى أنها وثقت خلال الشهر الجاري للحالات التي تتابعها؛ اعتقال جهاز "الوقائي" ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات، والشيخ مصطفى أبو عرة قبل أن يتم الافراج عنهم لاحقاً بالكفالات.

اقرأ أيضا: تدهور حالته الصحية.. أجهزة السلطة تعتقل القيادي مصطفى أبو عرّة

وأضافت المجموعة، أنّ "النيابة العامة وجهت للمذكورين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان على الرئيس استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية".

كما قالت إنها تنظر لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند الى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبةً بضرورة وقف هذه الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على هذه الخلفية.

وطالبت بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة.

اقرأ أيضا: فصائل المقاومة تجدد رفضها واستنكارها لاستمرار الاعتقال السياسي بالضفة

ورأت المجموعة أنّ "اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الاعتقالات السياسية #محامون من أجل العدالة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة