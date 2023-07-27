الدعليس يُهاتف عائلة قوطة ويطلعها على سير الإجراءات المتخذة

هاتف رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ذوي الفقيد شادي أبو قوطة مقدما التعازي بوفاته، داعيا بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر وحسن العزاء لأهله ومحبيه.

ووضع الدعليس العائلة في صورة سير الإجراءات المتخذة بخصوص الواقعة، وأبلغهم بتشكيل لجنة التحقيق، التي باشرت عملها جنبا إلى جنب مع إجراءات النيابة العامة.

وأكد وقوف المؤسسة الحكومية أمام مسئولياتها، وصولا لإنفاذ كامل توصيات لجنة التحقيق.

وفي السياق ذاته، اجتمع الدعليس بلجنة التحقيق التي يرأسها وكيل وزارة العدل محمد النحال، داعيا إياها لاستشعار جسامة المهمة الملقاة على عاتقها، ومؤكدا دعمه الكامل لها في سبيل إحقاق الحق وتحديد المسئوليات وسرعة إنجاز أعمالها في المدة المحددة.

وكانت قد باشرت النيابة العامة، تحقيقاتها في وفاة المواطن شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عاماً، أثناء قيام بلدية خان يونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخان يونس.

وأعلن في وقت سابق، رئيس بلدية خان يونس والمجلس البلدي، عن استقالتهم بعد حادثة وفاة "قوطة"، وتحملهم للمسؤولية أمام هذا الحدث الأليم.

المصدر / فلسطين أون لاين