مجلس بلدية غزة يعقد لقاء "البيت المفتوح" ويناقش قضايا تهم المدينة

عقد المجلس البلدي لبلدية غزة لقاء "البيت المفتوح" بمناسبة مرور أربعة أعوام لتوليه مسؤولية البلدية وضمن جهود تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار واستعراض أهم أعمال وإنجازات المجلس خلال فترة توليه مهامه في مطلع أغسطس من العام 2019.

وشارك في اللقاء، رئيس البلدية د. يحيى السراج، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأهلية، ومخاتير ووجهاء، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، ولفيف من المهتمين، وجمع غفير من المهتمين.

وقال السراج، إن المجلس البلدي اجتهد منذ توليه لمهامه في تعزيز المشاركة المجتمعية وتعاهد على خدمة المواطنين وتقديم الخدمات والاهتمام بكافة القطاعات في البلدية وتعزيز الأنشطة المجتمعية والثقافية.





وأضاف أن المجلس البلدي حرص على تقديم خدمات شاملة تتعدى الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي وجمع النفايات وباقي الخدمات فاهتم بتنمية الشؤون الثقافية وتعزيز دور الشباب، وتعزيز دور المرأة في العمل البلدي.

وتابع رئيس البلدية أن المجلس اهتم أيضاً بالتنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في إدارة مرافق البلدية ضمن جهود خطة التطوير الإداري والمالي، وكذلك تمكن المجلس من التعاون مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وتشغيل نحو 2000 عامل وخريج في مختلف القطاعات في البلدية، بالإضافة إلى اعتماد هيكل تنظمي جديد.

وبخصوص المشاريع والبنية التحتية أكد السراج أن المجلس البلدي أولى اهتماماً كبيراً لهذا القطاع وعمل على فتح الشوارع الجديدة وتطوير شوارع رئيسة أبرزها؛ امتداد شارع خليل الوزير، وشوارع أخرى في المدينة.





وأكد رئيس البلدية أن مشروع تطوير وتوسعة مفترق الشجاعية جاهز وسيتم البدء في التنفيذ قريباً كما تجتهد البلدية لتطوير شارع الكرامة شرق المدينة وشوارع أخرى في المدينة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في المدينة.

وشكر السراج كافة المشاركين في اللقاء والمواطنين في المدينة وكافة المؤسسات الشريكة، ولجان الأحياء، وأكد أن بلدية غزة تفتح أبوابها لكافة المؤسسات للتعاون مع البلدية لخدمة الأهالي وتعزيز دورهم وصمودهم.

واستعرض أعضاء المجلس البلدي خلال اللقاء أهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الملفات التي يشرفون عليها في مختلف القطاعات، وكذلك رؤية المجلس لتطوير المدينة وتعزيز المشاركة وتنفيذ المشاريع المختلفة.





واستمع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي لأهم مقترحات المواطنين الحاضرين للقاء وناقشوا معهم سبل التعاون، وأهم المشاريع التي تحتاجها المدينة، وقضايا المشاركة، وأهم الإنجازات التي حققها المجلس، وكذلك لأهم ملاحظات المواطنين على أداء المجلس.

وتخلل اللقاء عرض فني وغنائي لفرقة معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى منها "سلام لغزة سلام"، "وسنرجع يوما " .

يذكر أن المجلس البلدي الحالي حرص منذ توليه لمهامه على عقد البيت المفتوح، حيث عقد البيت المفتوح، حيث عقد نحو 6 لقاءات منذ توليه لمهامه ضمن جهود تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق المساءلة والشفافية.





المصدر / فلسطين أون لاين