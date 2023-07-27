أبو عرة يدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال نصرةً للأقصى

دعا القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة كل من يستطيع شد الرحال والوصول إلى المسجد الأقصى أن يقوم بذلك حماية له ودفاعا عنه.

وأكد أبو عرة في تصريح صحفي اليوم الخميس، على وجوب تخطي كل الحواجز للوصول إلى المسجد الأقصى والقدس حتى لو أدى ذلك إلى المواجهات مع المحتل الغاصب.

وقال: "يجب على المقاومة في كل مكان التصعيد ضد الاحتلال في كل نقاط التماس نصرة للمسجد الأقصى، وعلى الأمة العربية والإسلامية النهوض وإعلاء الصوت نصرة للشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال حماية للمسجد الأقصى المبارك".

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وأضاف أن القدس والمسجد الأقصى هو أمانة الأمة العربية والإسلامية لدى الفلسطينيين وهو أمانة الله وأمانة رسوله لدى الأمة كلها، والله يأمرنا أن نحافظ على هذه الأمانة وأن نحميها كما نحمي أنفسنا وأموالنا وأعراضنا.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى يتعرض اليوم لأشد مراحل الاستهداف والتهويد، حيث يحشد الاحتلال الحشود لاقتحامه ورفع الأعلام وإقامة الطقوس التلمودية والرقصات في ساحاته، لإقامة الهيكل المزعوم والتقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك.

واستباحت مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف "بن غفير"، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وقاد "بن غفير" أول فوج اقتحم باحات المسجد الأقصى، كما اقتحم المسجد الوزير المتطرف يتسحاك فاسرلاوف وعدد من أعضاء الكنيست.

المصدر / فلسطين أون لاين