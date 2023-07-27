النائب زعارير يدعو إلى النفير نصرةً للأقصى والدفاع عنه

دعا النائب في المجلس التشريعي، باسم زعارير، إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك والنفير للدفاع عن المسرى أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامات مستوطنيه.

وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن "مسرى رسولنا الكريم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الذي بارك الله حوله، يستصرخ أصحاب الضمائر الحية والمؤمنين في كل بقاع الارض لنصرته والدفاع عنه وعن تاريخه الإسلامي".

وأضاف: إن "هذا الدفاع والنصرة واجب على كل مسلم يستطيع الوصول اليه للصلاة والرباط فيه للحيلولة دون تدنيسه من قبل المستوطنين"، حاثاً من لا يستطيع الوصول إليه أن يدافع عنه بما يستطيع إعلاميا ودبلوماسيا، واستنفار الأمة من أجل الدفاع عن مسرى رسولها صلى الله عليه وسلم.

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واستباحت مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف "بن غفير"، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وقاد ما يسمى (وزير الأمن القومي) للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير" أول فوج اقتحم باحات المسجد الأقصى، كما اقتحم المسجد الوزير المتطرف "يتسحاك فاسرلاوف" وعدد من أعضاء الكنيست، في حين ذكرت مصادر مقدسية أن قرابة 1787 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، وأدوا رقصات وغناء وهتافات استفزازية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى، كما نفذوا ما يسمى "السجود الملحمي" بشكل جماعي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مصلى قبة الصخرة المشرفة بعد الاعتداء على حراس الأقصى، وصادرت المفاتيح، وأخرجت عددًا من المرابطين من داخل المسجد.

واحتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين