فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النيابة العامة تعلن مباشرة تحقيقاتها بوفاة المواطن شادي أبو قوطة

قرارات مهمَّة للجنة العمل الحكومي بشأن حادثة وفاة المواطن "أبو قوطة" في خان يونس

تصريح صحفي مهم من رئيس بلدية خان يونس ومجلس بلديتها

رئيس النيجر وحكومته يرفضان الانقلاب ويؤكدان "نُمثل الشرعية"

"حماس" تُعلّق على وفاة المواطن أبو قوطة بخان يونس

"الهيئة 302": أزمة أونروا تهدد استقر المنطقة على المستوى المحلي والدولي

يوم عاشوراء.. وأهم الأسئلة التي تدور حوله

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"تجدد" مشروع فلسطيني واعد يعيد تدوير أعقاب السجائر

المالية تعلن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر مايو 2023

النيابة العامة تعلن مباشرة تحقيقاتها بوفاة المواطن شادي أبو قوطة

27 يوليو 2023 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
...
النيابة العامة في غزة

أعلنت النيابة العامة بغزة، مباشرة تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عامًا، في أثناء قيام بلدية خان يونس بإزالة تعدّيات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخان يونس.

وقالت النيابة العامة إنها أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تمَّ عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية.

اقرأ أيضًا: تصريح صحفي مهم من رئيس بلدية خان يونس ومجلس بلديتها

اقرأ أيضًاقرارات مهمَّة للجنة العمل الحكومي بشأن حادثة وفاة المواطن "أبو قوطة" في خان يونس

وذكرت أنه تمَّ توقيف صاحب المركبة "الجرَّافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#النيابة العامة #وفاة مواطن #شادي أبو قوطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة