النيابة العامة تعلن مباشرة تحقيقاتها بوفاة المواطن شادي أبو قوطة

أعلنت النيابة العامة بغزة، مباشرة تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عامًا، في أثناء قيام بلدية خان يونس بإزالة تعدّيات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخان يونس.

وقالت النيابة العامة إنها أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تمَّ عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية.

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وذكرت أنه تمَّ توقيف صاحب المركبة "الجرَّافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين