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قرارات مهمَّة للجنة العمل الحكومي بشأن حادثة وفاة المواطن "أبو قوطة" في خان يونس

27 يوليو 2023 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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قرارات مهمة للجنة العمل الحكومي

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الخميس، عدَّة قرارات مهمَّة، في ضوء حادثة وفاة المواطن شادي عطية أبو قوطة في مدينة خان يونس، خلال قيام طواقم بلدية خان يونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة.

وتوجَّهت اللجنة بالتعزية الحارة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة.

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وأعلنت تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

وأكدت وقوفها عند مسؤولياتها في متابعة الحدث وإحقاق الحق عبر تكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بلدية خان يونس #وفاة مواطن #العمل الحكومي #لجنة العمل الحكومي

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