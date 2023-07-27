مصر "تغلي".. ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة

في حالة غير مسبوقة بمصر في حالة الطقس بفصل الصيف، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد سجَّلت اليوم ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة.

ووصلت درجات الحرارة المحسوسة وفقًا للأرصاد الجوية المصرية، في محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري إلى 43 درجة مئوية، بينما وصلت في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء إلى 45 درجة مئوية.

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ولا يزال تأثير الموجة الحارة مستمراً في مصر اليوم بتسجيل أعلى ارتفاعات في درجات الحرارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من السبت بمعدَّل محسوس.

ويصاحب درجات الحرارة ارتفاعات في نسب الرطوبة على محافظات الجمهورية كافَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين