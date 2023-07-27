الكويت تكشف تفاصيل قضايا 5 أشخاص أعدمتهم صباح اليوم الخميس

نفذت الكويت، الخميس، حكم الإعدام في حق خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية قبل 8 سنوات.

وعملية الإعدام هذه هي الثانية في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر الماضي سبعة أشخاص بينهم سيدتان بتهم ارتكاب جرائم قتل.

وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.

مساعدة انتحاري

وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها أعدمت، عبد الرحمن صباح عيدان سعود، الذي أدين بـ"تهمة مساعدة انتحاري سعودي فجر نفسه في مسجد الصادق، بعدما قاد السيارة التي أوصلت المهاجم للمسجد ونقل الحزام الناسف من الحدود إلى العاصمة الكويتية".

اقرأ أيضا: حماس: تفجير مسجد سيناء تحدِ صارخ لكل المسلمين

ومع أن المتهم أقر بمعظم التهم المنسوبة إليه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق، وقد أيّدت محكمة التمييز حكم الإعدام في حقه في 2016.

وحكم في القضية ذاتها على ثمانية متهمين بينهم أربعة نساء بالسجن 15 عاما.

من الإعدام للسجن

ومن بين هؤلاء، فهد فراج المحارب، الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم في حقه من الإعدام إلى السجن 15 عاما.

ووقع تفجير مسجد الصادق الشيعي الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم داعش في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلف 27 قتيلا و227 جريحا، وفقا لرويترز.

وإضافة إلى المدان في قضية تفجير المسجد، أعدمت السلطات، الخميس، كويتيا أدين بـ"جريمة قتل وحيازة سلاح ناري"، ومصريا دين بـ"القتل العمد"، وأحد المقيمين بصورة غير قانونية (بدون) ارتكب جريمة قتل، وسريلانكيا أدين بـ"حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي".

وبحسب النيابة العامة الكويتية، نفذت إعدامات الخميس شنقا في السجن المركزي.

المصدر / وكالات