"قاسم": الاقتحامات الواسعة والمتواصلة للأقصى تصعيد خطير للحرب الدينية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاقتحامات الواسعة والمستمرة للمسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، والذي قال في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن "هذه الاقتحامات استفزاز لمشاعر كل شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية".

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وأضاف: "شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات فالأقصى كان دائماً مفجر الثورات والانتفاضات".

وختم بالقول: إن "شعبنا لن يسمح للاحتلال الإسرائيلي بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى وكل شواهد التاريخ تؤكد أن شعبنا الباسل لا يمرر جرائم الاحتلال بحق مقدساته".

المصدر / فلسطين أون لاين