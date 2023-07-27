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مقتل شاب من جنين بالرصاص في أم الفحم

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الجريمة الرابعة بحق شبَّان من الضفة في الداخل

مقتل شاب من جنين بالرصاص في أم الفحم

27 يوليو 2023 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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من مكان مقتل الشاب أدهم زيود من جنين في أم الفحم

قُتل الشاب أدهم إبراهيم زيود في الثلاثينيات من عمره، من بلدة سيلة الحارثية بالضفة الغربية، في جريمة إطلاق نار في أحد أحياء مدينة أم الفحم، فجر اليوم الخميس.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغًا عن جريح بأحد الأحياء السكنية في أم الفحم، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة شاب (38 عامًا)، في مكان الجريمة.

وبمقتل الشاب "زيود" ترتفع حصيلة جرائم القتل بحق شبَّان من الضفة الغربية في الداخل المحتل بغضون أسبوعين إلى 4، حيث قتل 3 شبان في جريمتين منفصلتين في كفر قاسم وكفر برا.

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وتحوَّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية، إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، فيما يجد المجتمع العربي نفسه رهينة للجريمة المنظمة المتصاعدة.

يأتي ذلك وسط تعزيز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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