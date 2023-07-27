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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ

27 يوليو 2023 . الساعة 05:25 بتوقيت القدس
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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل جمهورية فانواتو وهي دولة جزرية في جنوب المحيط الهادئ.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، الأربعاء، أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات يقع على بعد 95 كيلومترا شرق قرية بورت أولري.

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وذكرت الهيئة الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجة تسونامي، كما لم ترد أنباء فورية عن خسائر جراء الزلزال.

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المصدر / وكالات
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