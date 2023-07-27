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الكشف عنه فوائد جديدة لزيت الزيتون!

27 يوليو 2023 . الساعة 03:21 بتوقيت القدس
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الكشف عنه فوائد جديدة لزيت الزيتون!

أعلن خبراء الجمعية الأمريكية للتغذية أن إدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28 بالمئة.

ويشير تقرير الجمعية المقدم إلى اجتماعها السنوي عام 2023، إلى أن العديد من البلدان يواجهون ارتفاعا في معدلات الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، لذلك قرر العلماء البحث عن وسيلة لتخفيض مخاطر الإصابة بالخرف المكتسب.

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وقد حلل الباحثون الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفاة التي تم جمعها من أكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثة عقود توفي منهم خلالها أكثر من 4 آلاف شخص بسبب اضطراب الوظائف الإدراكية.

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وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميا انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28 بالمئة. كما أن استبدال ملعقة شاي من السمن النباتي والمايونيز بزيت الزيتون خفض خطر الموت بسبب الخرف بنسبة 8-14 بالمئة.

ويقول مؤلفو التقرير: "يمكن أن تجتاز بعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون الحاجز الدموي الدماغي، ما قد يكون له تأثير مباشر على الدماغ. كما قد يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر في صحة الدماغ من خلال تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية".

ويؤكد العلماء، على أن هذه الدراسة اعتمدت على الملاحظة، ولا تثبت أن زيت الزيتون هو السبب في انخفاض خطر الموت بسبب الخرف.

المصدر / وكالات
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