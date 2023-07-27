فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 لاعبين يُقررون الاعتزال عقب نهاية الموسم الحالي

مقتل طيارين اثنين بتحطم مقاتلة سعودية خلال مهمة تدريبية

17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية

شهيد بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مقتل مواطن وإصابة آخر بشجار في مخيم بلاطة

قوات الاحتلال تعتقل منسق الكتلة في جامعة بيرزيت

طولكرم.. أجهزة السلطة تقمع حفل استقبال المحرر نظير نصار

الجبهة الشعبيّة تدعو عباس لعدم إفشال اجتماع القاهرة

ريال مدريد يرفض بيع لاعبه ليوفنتوس

حماس: الأقصى يتعرض لخطر كبير يستوجب نصرته والانتفاضة لحمايته

3 لاعبين يُقررون الاعتزال عقب نهاية الموسم الحالي

27 يوليو 2023 . الساعة 02:22 بتوقيت القدس
...
اللاعب بلال عساف
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر 3 لاعبين في غزة اعتزالهم اللعب، عقب نهاية منافسات بطولات الموسم الرياضي الجاري 2023/2024.

وأكد اللاعب المخضرم بلال عساف مهاجم النادي الأهلي الفلسطيني، أن الموسم الحالي سيكون الأخير له داخل المستطيل الأخضر، وسيعتزل اللعب عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز.

وقضى عساف "38" عاماً أكثر من 20 عاماً داخل المستطيل الأخضر، لعب منها حوالي 15 عاماً بقميص النادي الأهلي، كما ارتدى قميصي فريقي الهلال ونماء، وخاض فترة احتراف قصيرة مع نادي المصرية للاتصالات.

وانتقل الحارس أحمد ظهير "40" عاماً،  لصفوف نادي شباب رفح، بعد قضاء موسمين خارج أسوار ناديه الأم خدمات رفح، لعب خلالهما لثلاثة أندية (خدمات النصيرات، واتحاد الشجاعية، وغزة الرياضي" علماً أنه حقق العديد من الألقاب مع خدمات رفح.

وعاد اللاعب محمد الريخاوي "38" عاماً، لقيادة هجوم فريق نادي شباب رفح في الموسم الجاري ليكون الأخير له داخل المستطيل الأخضر، بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع الزعيم.

ولعب الريخاوي لعدة أندية خلال حياته الكروية، كان أخرها فريق أهلي بيت حانون، وسبقها تمثيل فرق غزة الرياضي واتحاد خانيونس وشباب الخضر وهلال القدس.

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#اعتزال #بلال عساف #محمد الريخاوي #أحمد ظهير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة