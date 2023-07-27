فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل طيارين اثنين بتحطم مقاتلة سعودية خلال مهمة تدريبية

17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية

شهيد بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مقتل مواطن وإصابة آخر بشجار في مخيم بلاطة

قوات الاحتلال تعتقل منسق الكتلة في جامعة بيرزيت

طولكرم.. أجهزة السلطة تقمع حفل استقبال المحرر نظير نصار

الجبهة الشعبيّة تدعو عباس لعدم إفشال اجتماع القاهرة

ريال مدريد يرفض بيع لاعبه ليوفنتوس

حماس: الأقصى يتعرض لخطر كبير يستوجب نصرته والانتفاضة لحمايته

ميتروفيتش يقترب من نادي الهلال

مقتل طيارين اثنين بتحطم مقاتلة سعودية خلال مهمة تدريبية

27 يوليو 2023 . الساعة 01:51 بتوقيت القدس
...
مقتل طيارين اثنين بتحطم مقاتلة سعودية خلال مهمة تدريبية

لقى طياران مصرعهما بتحطم طائرة مقاتلة سعودية، الأربعاء، أثناء مهمة تدريبة بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه "عند الساعة (14:28) من مساء يوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

اقرأ أيضا: كولومبيا.. العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرة

وأشار المالكي، إلى "استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".

 

 

المصدر / وكالات
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#السعودية #تحطم طائرة #قاعدة جوية #مهمة تدريب #مقتل طيارين #قاعدة الملك خالد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة