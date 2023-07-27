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بالفيديو شهيد بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

27 يوليو 2023 . الساعة 00:40 بتوقيت القدس
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الشهيد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة، عن استشهاد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (١٤عامًا)، برصاص الاحتلال الحي في قلقيلية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الطفل أبو سمرة أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرًا بإصابته.

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وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر والاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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