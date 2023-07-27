قوات الاحتلال تعتقل منسق الكتلة في جامعة بيرزيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، الطالب أسامة أبو عيد من بلدة بدّو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال منسق كتلة بيرزيت أسامة أبو عيد على حاجز عسكري "طيار" بعد مغادرته الجامعة إلى منزله، عقب اعتصام فيها استمر لأكثر من شهر رفضا للاعتقال السياسي.

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وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق الطلبة الجامعيين، فيما يعتصم طلبة جامعة بيرزيت داخل أسوار الجامعة منذ شهر، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي.

وأفرجت أجهزة السلطة، الأسبوع الماضي، عن الطالبين بجامعة بيرزيت، عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة في الجامعة بعد 30 يومًا من الاعتقال، وعضو مجلس اتحاد الطلبة يحيى فرح قاسم بعد 36 يومًا من الاعتقال في سجن أريحا.

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وتعرضا "حسن" و"قاسم" للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقالهما لدى أجهزة السلطة، عشية تشكيل مجلس اتحاد الطلبة بعد فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة.

واعتصم طلبة جامعة بيرزيت لأكثر من 30 يومًا داخل الجامعة، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق زملائهم.

وتواصل أجهزة السلطة بالضفة اعتقالاتها السياسية بحق طلبة الجامعات وملاحقاتها لكوادر الكتلة الإسلامية، وسط دعوات للإفراج عنهم وجميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي.

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وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت قبل عدة أسابيع، في جامعة بيرزيت.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال الإسرائيلي واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين