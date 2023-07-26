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بالفيديو طولكرم.. أجهزة السلطة تقمع حفل استقبال المحرر نظير نصار

26 يوليو 2023 . الساعة 23:33 بتوقيت القدس
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قمعت أجهزة السلطة حفل استقبال الشيخ المحرر نظير نصار، من قادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار بطولكرم، عقب تحرره بعد اعتقال 16 شهراً في سجون الاحتلال.

وعملت عناصر أجهزة السلطة على قمع مسيرة الاستقبال والتنغيص على فرحة الأهل والمحبين فور وصول نصار إلى بلدته.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر السلطة الذين قدموا للبلدة بعدة مركبات قد صادروا رايات حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت نصار بعد مداهمة منزله في بلدة علار بتاريخ 29 إبريل العام الماضي، ونقلته لتحقيق الجلمة وحولته للاعتقال الإداري أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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