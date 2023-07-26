ريال مدريد يرفض بيع لاعبه ليوفنتوس

رفض نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا من نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد مع الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما أوردته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية.



وقدم يوفنتوس عرضًا للنادي الملكي بقيمة 13 مليون يورو (8 ملايين + 5 ملايين متغيرات)، ولكن ريال مدريد رفض العرض بسبب عدم رغبته في التنازل عن خدمات جناحه البالغ من العمر 32 عامًّا.



ويُعَدّ فاسكيز أحد أبرز اللاعبين في ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي الملكي، والفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق للفريق؛ بسبب قدرته على شغل مركز الظهير الأيمن في حالات الطوارئ وإمكانية توظيفه في خط الوسط بجانب مركزه الأساسي كجناح أيمن.



وحقق الجناح الإسباني العديد من الألقاب مع ريال مدريد؛ إذ أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ولقب كأس العالم للأندية 4 مرات أيضًا، بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني 3 مرات، والعديد من الألقاب الأخرى.



الجدير بالذكر أنّ فاسكيز شارك مع ريال مدريد في 30 مباراة في الموسم المنقضي بمختلف البطولات، وسجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين