ميتروفيتش يقترب من نادي الهلال

أكدت صحيفة "sportal" الصربية أن الطريق بات مُمهدًا لانتقال مهاجم نادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انضمام المكسيكي راؤول خيمينيز إلى الفريق اللندني.



وأشار التقرير إلى أن خيمينيز سيمثل البديل الأنسب لميتروفيتش في تشكيلة "الكوتاجرز"، تحت قيادة المدرب البرتغالي الشاب ماركو سيلفا، مما يمنح الفرصة لانضمام المهاجم الصربي إلى الهلال هذا الصيف.



وكان فولهام قد رفض عرضين سابقين من الهلال للتعاقد مع المهاجم الصربي؛ لكن من المُنتظر أن يكون العرض الثالث، البالغ قيمته 50 مليون يورو، كافيًا لميتروفيتش ليتبع مسار مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي انضم إلى أزرق العاصمة هذا الصيف.



وتوترت علاقة ميتروفيتش بإدارة فولهام في الأيام الماضية، بعد إصرارها على عدم بيعه، وذكرت مصادر متنوعة أن المهاجم الصربي كان رافضًا للذهاب إلى جولة الفريق التحضيرية بأمريكا، قبل أن يتراجع عن موقفه، بعد إقناعه من جانب وكيل أعماله.



وقبل نحو أسبوعين، أكد عبر مصادره الخاصة أن الهلال قدم عرضًا إلى فولهام للتعاقد مع اللاعب الصربي مقابل 40 مليون يورو، وعرض على اللاعب راتبًا سنويًا قدره 25 مليون يورو، بعقد لمدة 3 سنوات، ووافق النجم الصربي على الانتقال إلى عملاق الدوري السعودي "دوري روشن".



ويُعد ميتروفيتش أفضل هداف في تاريخ المنتخب الصربي (52 هدفًا في 81 مباراة)، وقد انضم صاحب الـ28 عامًا إلى فولهام في عام 2018 قادمًا من نيوكاسل، وينتهي عقده الحالي مع ناديه اللندني في يونيو/ حزيران 2026، وتبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وخلال الموسم الماضي 2022-23، سجل اللاعب 14 هدفًا وصنع هدفين في 24 مباراة خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبشكل عام، أحرز 111 هدفًا في 205 مباريات عبر كل المسابقات منذ انضمامه إلى فولهام، فيما قدم 22 تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين