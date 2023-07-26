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حماس: الأقصى يتعرض لخطر كبير يستوجب نصرته والانتفاضة لحمايته

26 يوليو 2023 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن ما يتعرض له المسجد الأقصى خطير جدًا، وهو في "أمسّ الحاجة للنصرة والانتفاضة من أجل المحافظة على لواء الدفاع عن الأقصى".

وأوضح حمادة في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء أن الاحتلال يقفز قفزات واسعة في التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، لأنه يرى الفرصة مواتية لهذه الخطوات وتسريع عملية التهويد.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تريد ترسيم وقائع جديدة على الأرض، وتسابق الزمن لفرض هذه الوقائع.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني أمين على طُهر المسجد الأقصى، وسيبقى مدافعًا عنه أمام مطامع الاحتلال".

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وتتواصل الدعوات الواسعة في الضفة والقدس والداخل المحتل للتصدي لـ"مسيرة الأعلام" الاستيطانية في القدس المحتلة واقتحامات المستوطنين للأقصى، في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وانطلقت دعوات فلسطينية للحشد وأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، غداً الخميس، للتصدي لاقتحامات المستوطنين في ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة قد دعت لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح غدٍ الخميس، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم؛ يسبقه مسيرة أعلام عدوانية.

كما تواصلت الدعوات المقدسية للنفير وإعلان الغضب، لإحباط مخططات المستوطنين واقتحاماتهم الكبيرة للمسجد الأقصى، والمقررة بمشاركة أعضاء كنيست ووزراء متطرفين بحكومة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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