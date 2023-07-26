الدنمارك.. حرق المصحف مجددا أمام سفارتي باكستان والعراق

أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة، اليوم الأربعاء، مجددا على حرق نسخ من القرآن أمام السفارتين الباكستانية والعراقية في كوبنهاغن تحت حراسة الشرطة.

ورفع أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيون الدنماركيون)، لافتات معادية للإسلام ومسيئة أمام سفارتي بغداد وإسلام أباد.

وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم الباكستاني على الأرض والدوس عليه، وأحرقوا نسخة من المصحف الشريف.

ثم توجهوا إلى السفارة العراقية وأحرقوا نسخة من القرآن الكريم أمامها.

وبثوا مشاهد مباشرة لحرق المصاحف عبر حسابات المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

وأمس أقدمت المجموعة ذاتها على حرق نسخ من القرآن أمام السفارتين التركية والمصرية في كوبنهاغن تحت حماية مشددة من الشرطة.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، أقدمت المجموعة ذاتها على حرق نسخ من القرآن أمام السفارة العراقية، وبعدها بيومين في 24 يوليو قاموا بالفعل نفسه أمام السفارتين الإيرانية والعراقية في كوبنهاغن.

المصدر / الأناضول