غزة/ مؤمن الكحلوت:

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تغيير توقيت انطلاق مباريات بطولة كأس غزة "كأس الراحل إبراهيم أبو سليم"، بداية من الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وحددت اللجنة الساعة الخامسة عصراً، موعداً لانطلاق المباريات، وطالبت الأندية بالالتزام بالموعد تجنباً لفرض عقوبات عليها.

وأكدت اللجنة، أنه سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حال انتهت المباراة بالتعادل كما جرى في السابق، علماً أن نظام البطولة ينص على خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وستنطلق مباريات دور الـ16 من المسابقة يوم السبت القادم، حيث سيواجه الشاطئ نظيره خدمات رفح، بينما سيلعب الصداقة مع المجمع الإسلامي، ويتقابل الأهلي مع شباب رفح، ويتنافس الشجاعية مع أهلي بيت حانون، ويلعب شباب جباليا مع غزة الرياضي، والهلال مع أهلي النصيرات، واتحاد خانيونس مع خدمات البريج، واتحاد بيت حانون مع خدمات خانيونس.