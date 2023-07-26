فصيلان يقاطعان اجتماع القاهرة: لن نشارك حال عدم الإفراج عن المقاومين لدى السلطة

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة، اليوم الأربعاء، أنهما لن يشاركا في اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده في القاهرة نهاية الشهر الجاري حال عدم الإفراج عن المقاومين لدى السلطة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عنهما، اليوم، جاء فيه أنّ "هذا الموقف جاء انسجامًا مع قناعة أنّ قضية المقاومين المعتقلين هي قضية وطنية وقضية رأي عام فلسطيني وذات دلالات هامة تتطلب موقفاً ينسجم مع الرأي العام الفلسطيني بوصفه حاضنة المقاومة ومصدر قوتها".

وأشار البيان، إلى أنه قد تم الترحيب بعقد اجتماع الأمناء العامين في القاهرة الذي دعا إليه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إثر العدوان الصهيوني على مخيم جنين انطلاقاً من القناعة بضرورة وأهمية ترتيب الوضع داخل البيت الفلسطيني، باعتباره خطوة على طريق إنهاء الانقسام والبحث الجاد في إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة القوى الفلسطينية كافة وفق برنامج إجماع وطني.

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وأضاف البيان: "حرصاً منا على توفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الحوار فقد سعينا عبر اتصالات مباشرة مع المعنين في قيادة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المقاومين المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة والذين ينتمون إلى عدد من الفصائل الفلسطينية".

وكشفت الجبهة الشعبية– القيادة العامة ومنظمة طلائع حرب التحرير أنهما "قدما مبادرة تضمن إطلاق عدد من المعتقلين قبل بدء الحوار على أن يستكمل إطلاق سراح المعتقلين كافة، وقد وافقت حركة الجهاد على هذه المبادرة، وأبدت استعدادها للمشاركة في الاجتماع حال نجاحها".

وفي وقت سابق اليوم، وصفت أمانة سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية، الدعوة التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس، لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بأنها "ناقصة غير مكتملة".

وأدان "تحالف القوى الفلسطينية" خلال اجتماع له اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق، "الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني".

ودعت في بيان صدر عنها، إلى إطلاق سراح الموقوفين كلهم في سجون السلطة، بل أن تقوم السلطة بتكريم المقاتلين وحمايتهم عوضا عن اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله وأريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين