فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونيخ ودياً

فاز مانشستر سيتي الانكليزي بطل أوروبا على بايرن ميونيح الالماني 2-1 في مباراة ودية في اليابان الاربعاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل هدفي سيتي الشاب جيمس ماكاتي والاسباني أيميريك لابورت، فيما أحرز الفرنسي ماتيس تيل هدف الفريق البافاري.

وأسقط سيتي نظيره الالماني 4-1 في مجموع المباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، في طريقه الى لقبه القاري الاول في تاريخه على حساب إنتر الايطالي في النهائي ليحقق الثلاثية التاريخية.

وكان مانشستر سيتي فاز في مباراته الاولى خلال جولته الاسيوية الاستعدادية على يوكوهاما مارينوس بطل اليابان 5-3 الاسبوع الماضي.

وقال المدرب الإسباني للنادي الانكليزي بيب غوارديولا أن "الجيل الجديد من مانشستر سيتي قادم" بعد تألق ثلاثة من خريجي الأكاديمية في المباراة.

وافتتح ماكاتي الذي أمضى الموسم الماضي معارًا الى شيفيلد يونايتد وشارك معه في 37 مباراة مسجلا تسعة أهداف ليساهم في صعوده الى الدوري الممتاز، التسجيل لسيتي في الدقيقة 21.

كما أظهر زميله النروجي الواعد أوسكار بوب (20 عاما) مؤهلاته بعد أن شارك كبديل في الشوط الثاني، فيما كان الظهير الايمن ريكو لويس (18 عاما) صاحب الأداء المتميز وخلق مشاكل للنادي البافاري بانطلاقاته الهجومية وتألقه في واجباته الدفاعية.

وأضاف غوارديولا في حديثه للصحافيين بعد المباراة أن لويس كان "ذكيًا جدا".

وتابع حديثته عن اللاعب الذي خاض 14 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي "إنه يفهم كل شيء ويمكن الاعتماد عليه في أشياء كثيرة. نحن حقًّا سعداء بمشاركة فرد من الأكاديمية ولعبه بهذه الطريقة".

وأعرب غوارديولا الذي هو نفسه خريج أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، عن فخره بجودة اللاعبين الذين يقوم سيتي بتكوينهم الآن، مؤكدا أن "الجيل الجديد قادم".

كما أشاد غوارديولا بالطريقة التي تفيد بها الأكاديمية مالية السيتي، مشيرًا إلى أننا "نبيع الكثير، مع (بند) إعادة الشراء بشكل طبيعي".

وقال "لذا فقط بالنسبة للأكاديمية في نافذتي انتقالات، استفدنا من 80 مليون جنيه استرليني (103.3 مليون دولار)، أو 85 مليون جنيه استرليني، إنه أمر لا يصدق".

وختم قائلا "أنا متأكد من أن واحدًا أو بعضهم ربما في المستقبل سيعود إلى هنا للعب معنا. لذا، نعم أنا سعيد حقًا".

في المقابل، رد مدرب بايرن توماس توخل مدرب بايرن على المزيد من الأسئلة حول سعي ناديه الى التعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير الانكليزي هاري كاين قائلا "ليس لدي ما أخفيه".

وقال توخيل "أبحث عن لاعب لأن لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، ولدينا موقف صعب".

وأضاف "ومع ذلك، صنعنا الكثير من الفرص اليوم وفيما يتعلق بكيفية خوض المباراة أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا".

المصدر / فلسطين اونلاين