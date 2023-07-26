الفصائل الفلسطينية في دمشق: دعوة عباس لاجتماع القاهرة ناقصة

وصفت أمانة سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية، الدعوة التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس، لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بأنها "ناقصة غير مكتملة".

وأدان "تحالف القوى الفلسطينية" خلال اجتماع له اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق، "الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني".

ودعت في بيان صدر عنها، إلى إطلاق سراح الموقوفين كلهم في سجون السلطة، بل أن تقوم السلطة بتكريم المقاتلين وحمايتهم عوضا عن اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله وأريحا.

وثمنت موقف "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"منظمة الصاعقة" بمقاطعة اجتماع القاهرة "ما لم يتم الاستجابة للوساطات وهي إطلاق سراح المعتقلين فورا".

وطالبت "أمانة سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية" بجدول أعمال واضح للاجتماع في القاهرة "وعلى رأس الأولويات منظمة التحرير والمجلس الوطني وسحب الاعتراف بالاحتلال... واعتبار المرحلة هي مرحلة تحرر وطني، وليس مرحلة إقامة سلطة تحت الاحتلال" بحسب تعبير البيان.

ومن المقرر انعقاد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من الشهر الجاري، وذلك لأول مرة منذ سنوات، برعاية مصرية.

وكان عباس دعا للاجتماع المذكور في الثالث من الشهر الجاري على خلفية العدوان الإسرائيلي في مخيم جنين (شمال الضفة)، والذي خلف استشهاد 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

وتتكوّن "لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية" من "حركة التحرير الديمقراطي"، "جبهة النضال"، "جبهة التحرير"، "فتح الانتفاضة"، "الجهاد الإسلامي"، "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، و"منظمة الصاعقة".

المصدر / قدس برس