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النيجر.. جنود من الحرس الرئاسي يحتجزون رئيس البلاد

26 يوليو 2023 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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احتجزت عناصر من الحرس الوطني في النيجر اليوم الأربعاء، الرئيس محمد بازوم، في محاولة انقلاب تجري في البلاد.

وذكرت الصحافة المحلية، أن عناصر تابعة للحرس الوطني احتجزت في القصر الرئاسي، كلاً من الرئيس بازوم ووزير داخليته حمادو أدامو سولي.

وفي وقت سابق اليوم، نشر الحساب الرسمي للرئاسة في النيجر، تغريدة قال فيها إن "بازوم" وعائلته في وضع جيد، مبينة أن عناصر في الحرس الوطني "ينفذون عملا مناهضا لقيم الجمهورية".

وأضافت رئاسة النيجر أن قائد الحرس الوطني الجنرال عمر تشياني الذي يتولى منصبه منذ 10 سنوات، يقف وراء احتجاز الرئيس بازوم.

وتأتي هذه المستجدات تزامنا مع حديث عن اعتزام الرئيس بازوم مؤخرا إقالة رئيس الحرس الوطني عمر تشياني من منصبه.

ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.

وتولى بازوم رئاسة النيجر في فبراير/ شباط 2021 ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.

المصدر / الأناضول
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#النيجر #احتجاز رئيس النيجر

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