وقفة طلابية في جامعة النجاح وفاء لشهداء القسام الثلاثة بنابلس

نظم مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في جامعة النجاح، اليوم الأربعاء، وقفة في الجامعة وفاءً لدماء شهداء القسام بنابلس أبطال اشتباك جبل جرزيم.

وشارك في الوقفة حشد كبير من الطلبة في الحرم الجامعي الجديد، ورفعوا صور الشهداء الثلاثة أمير الكتلة الإسلامية ورئيس مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة السابق الشهيد القائد القسامي سعد ماهر خراز، والشهيد القسامي منتصر سلامة، والشهيد القسامي نور العارضة.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح قد نعت شهداء القسام بنابلس جبل النار وأبطالها الثوار، الذين أكدوا أن المقاومة عصية على الانكسار، والضفة الغربية بركان يغلي لا يهدأ حتى دحر المحتل عن كامل تراب أرضنا من بحرها إلى نهرها.

وزفت الكتلة الإسلامية شهيدها البطل ورئيس مؤتمرها في مجلس اتحاد الطلبة وممثل الكتلة الإسلامية وأحد قياداتها البارزين المجاهد سعد ماهر الخراز، ورفاق دربه الشهيد المجاهد منتصر سلامة والشهيد المجاهد نور العارضة.

وقالت إننا وإذ ننعى شهيدنا البطل ورفاق دربه الميامين، نؤكد على أن خيار المقاومة وخيار الاستشهاديين هو الطريق لتحرير فلسطين ونبذ المحتلين من أرضنا المباركة وعن أقصانا ومقدساتنا.

وأضافت: "رسالة إلى عدونا، لا مكان لكم على هذه الأرض المباركة وأن مصيركم الاندحار وكيانكم الهش سينتهي بضربات المقاومة ورجالها المخلصين في كل مكان ولا خيار أمامكم إلى الرحيل أو الموت".

وتابعت: "من أعالي جبل النار يرسم الثوار خطى النصر، ويعبدون بدمائهم الطاهرة طريق التحرير والخلاص ويذيقون المحتل الذل ويصبون رصاص العز والنار فوق رؤوس جنوده الجبناء ترتقي اليوم ثلة من أبطال نابلس العز والإباء".

وأردفت: "المجاهد سعد ماهر الخراز يلتحق بكوكبة طويلة من شهداء جامعتنا وشهداء فلسطين، حيث سطروا أسمائهم بالدم والبندقية وعانقت حمرة دمائهم سمرة تراب الأرض لتكتب في الجذور الضاربة "إنا قادمون".

وزفت حركة حماس شهداءها القساميين الأبطال، ودعت أبناء شعبنا للنفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.









المصدر / فلسطين أون لاين