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الحراك الشبابي بالقدس: ندعو إلى الاعتكاف والرباط في وجه اقتحام "ذكرى خراب الهيكل"

26 يوليو 2023 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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دعا الحراك الشبابي الشعبي في القدس المحتلة، كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاة العصر والمغرب اليوم الأربعاء للتصدي لاقتحام المستوطنين الذي تدعوا إليه "جماعات الهيكل" المتطرفة صباح الخميس 27-7.

وأعلن الحراك أن ليلة الأربعاء-الخميس هي "ليلة غضب" مقدسية شاملة في وجه مسيرة الأعلام العدوانية؛ تبدأ من بعد غروب شمس الأربعاء 26-7؛ ليعلم المحتل أن محاولته استباحة مدينتنا لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً؛ وندعو شباب القدس الأشاوس إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

وجددت الدعوة إلى شد الرحال للأقصى، من كل قادر وإن لم يستطع الاعتكاف؛ فالصلاة والرباط في أقرب نقطة يصل إليها إذا ما منع من الوصول إلى الأقصى.

وتحضر جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك صباح الخميس 27-7-2023 في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم؛ وإلى استباقه بمسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرر لمدينتنا المقدسة.

ويتقاطع العدوان المتجدد على المسجد الأقصى مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط حين أُجبر المحتل على تفكيك بواباته الإلكترونية وكاميراته؛ وإذ يتقاطع مع يوم التاسع من محرم؛ وإذ نستحضر ثورة البراق في مواجهة محاولة الاستيلاء الصهيوني على حائط البراق…


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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