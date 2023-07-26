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"حماس" تزف الشهيد "ندى" وتؤكد أن مقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال

26 يوليو 2023 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى أحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد: محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين في نابلس صباح اليوم.

وأكدت "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء"، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا وجرائم القتل والاعتقال والهدم والتشريد والإبعاد، خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لن تكسر مقاومة شعبنا وعزمه على استعادة حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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واستُشهد الشاب ندى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين في محافظة نابلس، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون مع جنود الاحتلال، عقب اكتشاف قوة خاصة واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #قوات الاحتلال #شهيد نابلس #الشهيد محمد ندى

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