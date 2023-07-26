"فإنكم غالبون".. وثائقي على قناة الأقصى يعرض مشاهد حصرية لمعركة بأس جنين

بثت قناة الأقصى الفضائية، اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا حول معركة "بأس جنين"

وتم بث الفيلم في تمام الساعة الثانية مساءً، فيما سيعاد بثه في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم.

وعرض الفيلم مقابلات ومشاهدات حصرية حول معركة بأس جنين الذي اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الثالث من يوليو 2023 واستمرت ليومين، وسطّرت المقاومة فيها أروع ملاحم البطولة والفداء.

وقال مقاوم من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وثائقي "فإنكم غالبون" خبرة المقاومين السابقة أفشلت مخططات الاحتلال.

وأضاف: "لدينا مصانع في مخيم جنين لتجهيز العبوات".

وأردف: كنا سندا للمقاومين في مخيم جنين خلال معركة بأس جنين وألحقنا الضرر الكبير بالعدو.

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وأكد الخبير العسكري واصف عريقات أن هناك لجان تحقيق في الكيان الصهيوني لمعرفة كيف وصلت العبوات شديدة الانفجار لدى المقاومين في جنين.

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق خلال وثائقي "فإنكم غالبون" يعد رسالة تهديد مباشرة من المقاومة في جنين إلى الاحتلال.

وأكد أن المقاومة المتصاعدة والمتطورة في جنين أثبتت فشل الاحتلال بتدجين الجيل الفلسطيني.

وعقب المعركة البطولية، ذكرت حركة حماس أن انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جنين الثائر بعد الصمود البطولي لأهلنا ومقاومينا الأشاوس، هو إعلان بفشله في تحقيق أهدافه وهزيمته أمام إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا.

وكانت كتائب القسام قد باركت للأهالي في جنين ومجاهدي القسام ومجاهدي سرايا القدس وشهداء الأقصى وكافة الفصائل هذا الصمود الأسطوري والنصر المؤزر، بأنهم حرموا أرض المخيم على قوات الاحتلال وأفشلوا مخططاته وجعلوا من شوارع وأزقة المخيم ناراً ولهيباً أحرق جنود الاحتلال وآلياته.

المصدر / فلسطين أون لاين