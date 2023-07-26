مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة في اللد

قتل شخص من جراء انفجار سيارة في أحد شوارع مدينة اللد بالداخل المحتل عام 48، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى (أساف هروفيه) جنوب شرق (تل أبيب).

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وفتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقالات وخلفية الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي في البلاد تصاعدًا خطيرًا ومستمرًا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب شرطة الاحتلال القيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين