مطلوب محاسبين عدد 4 للعمل في جامعة الأقصى

تعلن جامعة الأقصى عن حاجتها لوظيفة محاسب عدد 4 بنظام العقد الداخلي (دوام كلي)، وفق الشروط والمؤهلات التالية:

الغرض الرئيسي من الوظيفة

القيام بالأعمال المحاسبية والمالية التي يكلف بها.

المؤهلات العلمية المطلوبة

أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس في المحاسبة) من جهة معترف بها بتقدير تراكمي عام لا يقل عن جيد جداً.

المواصفات والشروط الوظيفية

- القدرة على استخدام برامج الحاسوب المختلفة خاصة البرامج المكتبية والمحاسبية والبرامج ذات العلاقة.

- القدرة على التخطيط والتنظيم والإشراف والمتابعة، وإعداد التقرير والأرشفة المالية.

- القدرة على القيادة والتنسيق والتواصل والدقة وقوة الملاحظة.

- القدرة على العمل تحت الضغط والأزمات وظروف وأوقات عمل مختلفة وضمن فريق.

- درجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في العمل.

- يفضل أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية قراءة، وكتابة.

المهام والمسئوليات

- تنفيذ العمليات المالية وتسجيلها على البرامج المحاسبية وفي السجلات، وفق النظام المالي للجامعة.

- إتباع الإجراءات والنماذج المالية المعتمدة واعداد الوثائق المالية، بما لا يتعارض مع النظام المالي للجامعة.

- التحصيل المالي لجميع أنواع الإيرادات الخاصة بالجامعة.

- تسجيل جميع المعاملات المالية التي يتم صرفها/تحصيلها.

- المشاركة في إعداد الخطط والتقارير المالية الدورية والغير الدورية عن العمل.

- الأرشفة اليدوية والإلكترونية للمعاملات المالية.

- القيام بأي مهام أخرى توكل إليه في مجال تخصصه.

...............................

ملاحظات/

العقد يجدد بشكل شهري حسب حاجة الجامعة وباتفاق الطرفين.

قيمة الراتب الشهري 280 ديناراً أردنياً.

سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة

سيتم عقد امتحان تحريري/عملي أو مقابلة شخصية أو الجمع بينهما، بحيث سيتم الإعلان عن المواعيد لذلك بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

فعلى من يرغب ويجد في نفسه الكفاءة وتتوافر فيه الشروط الواردة مراجعة دائرة شئون الموظفين بمقر الجامعة بغزة، مبنى القدس، الدور الأول من الساعة 9:00ص حتى 2:00م باستثناء يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، وذلك لتعبئة طلب التوظيف (المرفق) وإرفاق:

- طلب التوظيف (المرفق بالإعلان)

https://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/ar_Adver_Files/9707/docs/26778.pdf

السيرة الذاتية

- صورة شخصية حديثة

- صورة عن شهادة الثانوية العامة

- صور عن الشهادة الجامعية.

- صورة عن معادلة المؤهل للمؤهلات الصادرة من الجامعات الأجنبية

- صور عن الشهادات والدورات.

- صورة عن الخبرات العملية "إن وجدت"

- صورة عن بطاقة الهوية

آخر موعد للتقديم يوم الخميس (03/08/2023) الساعة الواحدة من بعد الظهر.

دائرة شؤون الموظفين

الشؤون الإدارية والمالية