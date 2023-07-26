الاحتلال يمدّد الاعتقال الإداري بحق الأسير عبد السلام أبو الهيجا

مدَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الأسير عبد السلام أبو الهيجا، نجل القيادي الشيخ جمال أبو الهيجا والمحكوم عدَّة مؤبَّدات.

وأفادت مصادر حقوقية، بأن هذا التمديد هو الثالث على التوالي للأسير أبو الهيجا، ومدَّته 6 أشهر إضافية، حيث أمضى 14 سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي منها 6 سنوات في الاعتقال الإداري، ليُعاد اعتقاله منذ 10 آب/ أغسطس لعام 2022 من مكان عمله بجنين.

وأوقفت سلطات الاحتلال الأسير عبد السلام إدارياً بحجَّة ما يسمَّى “الملف السري”، وذلك لمدَّة ستة أشهر، قبل أن يتم تجديد الاعتقال الإداري مرة ثالثة.

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والأسيرعبد السلام وهو شقيق الشهيد حمزة الذي ارتقى في اشتباك مسلَّح مع قوات الاحتلال عام 2014، وذلك بعد مطاردة لسنوات عدَّة.

وتعتقل قوات الاحتلال والده القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا منذ عام 2002، ومحكوم عليه 9 مؤبدات بتهمة قيادة كتائب القسام، كما صنَّفه الاحتلال بأنه الأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي لمدَّة 10 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين