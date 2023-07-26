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وظائف شاغرة في مدرسة المجد النموذجية الخاصة بمدينة غزة

26 يوليو 2023 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مدرسة المجد النموذجية الخاصة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظيفة مديرة روضة

شروط التسجيل

- حاصلة على الشهادة الجامعية الأولى .

- خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات .

- لديها القدرة على وضع الخطط وإجادة استخدام الحاسوب .

- أن تكون من سكان مدينة غزة .

ثانياً: وظيفة معلمة تمهيدي

شروط التسجيل

- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية ( دبلوم - بكالوريوس ) تخصص تعليم المرحلة الأساسية.

- تجيد استخدام الحاسوب .

- أن تكون من سكان مدينة غزة.

ثالثاً: وظيفة حاضنة

شروط التسجيل

- لديها خبرة بالمجال .

- لديها خبرة بالتعامل مع الأطفال .

- أن تكون انسة .

- أن تكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تقديم طلب في مقر الروضة من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - مقابل مشفى الشفاء - عمارة البورنو

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