وظائف شاغرة في مدرسة المجد النموذجية الخاصة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المجد النموذجية الخاصة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظيفة مديرة روضة

شروط التسجيل

- حاصلة على الشهادة الجامعية الأولى .

- خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات .

- لديها القدرة على وضع الخطط وإجادة استخدام الحاسوب .

- أن تكون من سكان مدينة غزة .

ثانياً: وظيفة معلمة تمهيدي

شروط التسجيل

- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية ( دبلوم - بكالوريوس ) تخصص تعليم المرحلة الأساسية.

- تجيد استخدام الحاسوب .

- أن تكون من سكان مدينة غزة.

ثالثاً: وظيفة حاضنة

شروط التسجيل

- لديها خبرة بالمجال .

- لديها خبرة بالتعامل مع الأطفال .

- أن تكون انسة .

- أن تكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تقديم طلب في مقر الروضة من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - مقابل مشفى الشفاء - عمارة البورنو