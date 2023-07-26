وظائف شاغرة في مدرسة المجد النموذجية الخاصة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المجد النموذجية الخاصة بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:
أولاً: وظيفة مديرة روضة
شروط التسجيل
- حاصلة على الشهادة الجامعية الأولى .
- خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات .
- لديها القدرة على وضع الخطط وإجادة استخدام الحاسوب .
- أن تكون من سكان مدينة غزة .
ثانياً: وظيفة معلمة تمهيدي
شروط التسجيل
- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية ( دبلوم - بكالوريوس ) تخصص تعليم المرحلة الأساسية.
- تجيد استخدام الحاسوب .
- أن تكون من سكان مدينة غزة.
ثالثاً: وظيفة حاضنة
شروط التسجيل
- لديها خبرة بالمجال .
- لديها خبرة بالتعامل مع الأطفال .
- أن تكون انسة .
- أن تكون من سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تقديم طلب في مقر الروضة من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - مقابل مشفى الشفاء - عمارة البورنو