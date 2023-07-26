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الإعلان عن سبب وفاة نجمة برنامج "شاعر المليون" هلالة الحمداني

26 يوليو 2023 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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رحيل نجمة شاعرة المليون هلالة الحمداني

توفيت صباح اليوم الأربعاء، نجمة برنامج "شاعر المليون"، في نسخته الثانية عام 2007 الشاعرة العمانية ‎هلالة الحمداني، وذلك على إثر تعرّضها لجلطة بعد ثلاثة أيام من وضعها لمولودها الجديد.

الشاعرة الراحلة أول شاعرة خليجية تشارك في برامج مسابقات خاصة بالشعر، ووصلت إلى مراحل متقدمة فيها.

حظيت الحمداني بشعبية واسعة في منطقة الخليج عمومًا، وسلطة عمان بشكل خاص، وتحوَّلت لاحقًا إلى تقديم البرامج الإذاعية.

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لم تكن الراحلة تعاني من أي أمراض أو تاريخ مرضي، لكنها تعرَّضت لمضاعفات بعد الولادة أدَّت لوفاتها.

ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية أن الشاعرة هلالة الحمداني تعرَّضت لجلطة بعد 3 أيام من وضعها لمولودها الجديد.

تأثرت الشاعرة الراحلة بوالدها الذي يكتب الشعر بشقيه الفصيح والنبط، لكن تأثرها بالشعر الفصيح كأن أرجح وأكثر.

في تصريحات سابقة قالت "الحمداني" إن الشعر في عُمان يعيش "عصرًا جميلًا"، معربة عن فخرها بتمثيل شاعرات عمان في العديد من المناسبات، وأنها تسعى لتمثيل المرأة العمانية بالشكل اللائق في كل محفل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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