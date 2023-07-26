وفاة مواطن أعاق الاحتلال نقله بالإسعاف لمستشفى المقاصد

تُوفي مواطن، الليلة الماضية، بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقله باتجاه مستشفى المقاصد في القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال على حاجز الزعيم أعاقت نقل المواطن مناضل أحمد جبارين من مركز إسعاف المقاصد في أبوديس إلى مستشفى المقاصد في القدس على حاجز الزعيم لأكثر من نصف ساعة ما أدَّى إلى وفاته.

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وأشارت المصادر إلى أن المواطن جبارين كان في وضع حرج للغاية، ويعاني من أمراض مزمنة في القلب وأجريت له عدَّة عمليات سابقًا.

ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي الذي كان برفقته في سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من إقناع جنود الاحتلال على حاجز الزعيم الاحتلالي للسماح له بالدخول في ظل وضعه الصحي الحرج بحجة عدم وصول التنسيق.

المصدر / فلسطين أون لاين