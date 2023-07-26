الجزائر تعلن نجاحها في إخماد 80 بالمئة من الحرائق

أعلنت السلطات الجزائرية، نجاحها في إخماد 80 بالمئة من الحرائق المتواصلة منذ الأحد بعدة ولايات شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر مساء الثلاثاء، عن إدارة الحماية المدنية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت الوكالة: "إن مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي مست عدة ولايات بنسبة 80 بالمئة".

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وأضافت: "تتواصل الجهود لإخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي تم إخماد الحرائق بها".

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أن هذه "النتائج الايجابية تحققت بفضل فعالية التدخلات الجوية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة".

وأضافت أن "عمليات الإخماد تتواصل حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات، في حين تبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة".

فيما لم تنشر إحصائية جديدة عن الخسائر البشرية نتيجة الحرائق.

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وفي آخر إحصائية نشرت، الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، ارتفاع حصيلة وفيات الحرائق إلى 34، بينهم 10 عسكريين.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت قبل أيام، تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامنا مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع، تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق بصحراء البلاد وحتى شمالها.

المصدر / الأناضول