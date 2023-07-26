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في سابقة خطيرة.. مستوطنو الاحتلال يرافقون "الجيش" في اقتحاماتهم لمنازل المواطنين

26 يوليو 2023 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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مستوطنون برفقة جيش الاحتلال

في سابقة خطيرة، وثَّق المواطنون في قريتي طوبا ومغاير العبيد شرق يطا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية مرافقة مستوطنين مسلَّحين لقوات جيش الاحتلال، صباح أمس الثلاثاء، واقتحامهم لمنازل أهالي المنطقتين.

وأظهرت مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة "هآرتس" حمل أحد المستوطنين المقتحمين لمنازل المواطنين بندقية أوتوماتيكية، حيث كان برفقة مجموعة من المستوطنين.

وقام المستوطنون برفقة قوات الجيش بكسر دولاب ملابس وسرقوا منها معدَّات بناء، خلال مداهمة أحد المنازل الفلسطينية.

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وتمَّ تسجيل اقتحام المنزل بقرية طوبا في عدَّة مقاطع فيديو، وفي إحداها، شوهد المستوطنون يأمرون مواطنة بفتح خزانة في منزلها.

وفي مقطع فيديو آخر، من طوبا أيضًا، تمَّ تسجيل مستوطنين يفتشون الخزائن برفقة جندي يصور ما يجري.

وفي خربة مغاير العبيد، سُجّل دخول مستوطن إلى منزل أهل القرية بينما كان جندي يقف عند مدخل المنزل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #منازل المواطنين #مستوطنو الاحتلال

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