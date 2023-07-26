جريمة قتل جديدة في طمرة بالداخل المحتل ضحيتها شاب ثلاثيني

قتل شاب وأصيب آخر بجراح وصفت بالمتوسطة، وذلك إثر تعرضهما إلى جريمة إطلاق نار في مدنية طمرة في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.

ووفق مصادر محلية فإن القتيل هو الشاب أشرف صابر عكاوي (33 عاما)، وقد تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى في طمرة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، حيث عملت الطواقم على تقديم الإسعافات الأولية لشخص جريح ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

كما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الميدانية لشخص وصفت جراحه بالمتوسطة، ونقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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ومساء أمس الثلاثاء، توفي الشاب حسين عباس (23 عاما)، وكان قد أُصيب بالإضافة إلى فتى آخر (15 عاما)، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في جريمة ارتكبت في كفر كنا، السبت الماضي.

ومع جريمة القتل في طمرة صباح اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي، إلى 123 قتيلا خلال نصف عام، بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين