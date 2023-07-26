حملة اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها اشتباكات ومواجهات

ضمن سياستها اليومية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق بـ الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق واستهداف لمواقع عسكرية للاحتلال في جنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من المواطنين من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وبحسب نادي الأسير اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان لدى اقتحامها مدينة البيرة وسط الضفة، حيث داهمت القوات المدينة بالدوريات العسكرية، وجرى اعتقال الشقيقين محمد عابد وقسام عابد، بعد مداهمة منزلهما.

واقتحمت الاحتلال المنطقة الصناعية شرقي البيرة، واعتقلت الشاب صهيب ماهر رمانه من منزله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من بلدة طمون قضاء طوباس، هم سامي خالد بني عودة، وحارث بني عودة، وهاني بني عودة، ومصطفى بني عودة، ورايق بشارات، وأيمن ناصر بشارات، ومحمد بشارات.

اقرأ أيضا: 17 عملًا مقاومًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة حزما قضاء القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حزما واعتقلت يوسف عسكر، والفتيين عبد السلام احمد عسكر (17 عاما)، وعبد الرحمن علي عسكر (16 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها.

اقرأ أيضا: اشتباكات مع الاحتلال بطولكرم ومداهمات واسعة في نابلس

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد الجعبري عقب اقتحام منزله في بلدة اليامون، والشاب محمد أحمد حمارشة عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد، كما اعتقلت القوات عددا من الشبان خلال اقتحام مدينة جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في منطقة شارع المريج بمدينة نابلس، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة برقين غرب جنين.

وأطلق مقاومون في ساعات متأخرة من الليل النار باتجاه مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة جنين، فيما تمكن المقاومون من الانسحاب من المكان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين