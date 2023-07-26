فلسطين أون لاين

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الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

26 يوليو 2023 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 26 يوليو

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 27 يوليو

والجمعة يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 28 يوليو

أما يوم السبت فيكون الجو حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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