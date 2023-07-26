المعتقل كايد أبو الريش يصاب بجلطة في سجون السلطة

أصيب المعتقل السياسي كايد أبو الريش بجلطة خلال احتجازه في سجون السلطة ما استدعى نقله للمستشفى.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة:" إن المعتقل السياسي كايد أبو الريش يرقد حالياً في العناية المكثفة في مستشفى نابلس التخصصي، عقب إصابته بجلطة أثناء وجوده رهن الاعتقال في مقر الأمن الوقائي في نابلس".

وأشارت إلى أن محكمة صلح نابلس رفضت طلب الإفراج بالكفالة عن المعتقل أبو الريش.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس، الأسير المحرر والمعتقل السياسي كايد أبو الريش منذ منتصف ليلة الأربعاء الماضي بعد أن اختطفته عناصر أمنية ملثمة، دون إبراز مذكرة اعتقال رسمية.

وذكرت العائلة أنها اعتقدت في البداية أن قوة صهيونية خاصة هي التي اعتقلت ابنها الذي أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال، كون اعتقاله جاء تزامنًا مع اقتحام قبر “يوسف” في نابلس.

وكثفت أجهزة أمن السلطة في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال السياسي، بما في ذلك اعتقال الأسرى المحررين والطلبة.

ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة تسجيل أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023، منها 80 حالة اعتقال منذ مايو الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين