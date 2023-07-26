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أجهزة أمن السلطة تختطف مطاردا للاحتلال في جنين

بالفيديو أجهزة أمن السلطة تختطف مطاردا للاحتلال في جنين

26 يوليو 2023 . الساعة 01:29 بتوقيت القدس
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أمن السلطة يختطف مطارد للاحتلال في جنين

أقدمت أجهزة أمن السلطة منتصف الليلة على اختطاف المطارد للاحتلال خالد أحمد ملايشة أحد أبرز قادة سرايا القدس - كتيبة جبع في بلدة جبع جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، أن قوة من أجهزة أمن السلطة بسيارات مدنية هاجمت أحد المقاهي في بلدة جبع واعتقلت القيادي ملايشة بشكل وحشي واقتادته إلى جهة مجهولة.

والمحرر ملايشة هو شقيق الشهيد المجاهد نايف ملايشة أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جبع والذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية استهدفت مركبته برفقة الشهيدين أحمد فشافشة وسفيان الفاخوري بتاريخ 9 مارس الماضي.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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