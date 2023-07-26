فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبري: كبار علماء الذرة الإسرائيليين يدرسون الاستقالة

أجهزة أمن السلطة تختطف المطارد خالد ملايشة في جنين

محامون من أجل العدالة: تطالب بالإفراج عن "ملايشة وبراهمة"

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع الاحتلال والحفاظ على المسجد الأقصى

أبو كويك: الاحتلال واهم إن ظنّ بأن اغتيال المقاومين سيوقف المقاومة

موعد حسم ريال مدريد لصفقة مبابي

ما سبب تأخر حسم نادي الاتحاد لصفقة فابينيو؟

اللاعب الذي قرر برشلونة التخلص منه في الميركاتو الصيفي

تفاصيل حالة نجل ليبرون جيمس بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال التمارين

الحتة: مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية يصطدم بجدار المصالح معه

أجهزة أمن السلطة تختطف المطارد خالد ملايشة في جنين

26 يوليو 2023 . الساعة 01:29 بتوقيت القدس
...

أقدمت أجهزة أمن السلطة منتصف الليلة على اختطاف المطارد للاحتلال خالد أحمد ملايشة أحد أبرز قادة سرايا القدس - كتيبة جبع في بلدة جبع جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، أن قوة من أجهزة أمن السلطة بسيارات مدنية هاجمت أحد المقاهي في بلدة جبع واعتقلت القيادي ملايشة بشكل وحشي واقتادته إلى جهة مجهولة.

والمحرر ملايشة هو شقيق الشهيد المجاهد نايف ملايشة أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جبع والذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية استهدفت مركبته برفقة الشهيدين أحمد فشافشة وسفيان الفاخوري بتاريخ 9 مارس الماضي.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#جنين #مقاومة #السلطة #سرايا القدس #اعتقال سياسي #كتيبة جبع #خالد ملايشة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة