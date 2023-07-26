فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع الاحتلال والحفاظ على المسجد الأقصى

أبو كويك: الاحتلال واهم إن ظنّ بأن اغتيال المقاومين سيوقف المقاومة

موعد حسم ريال مدريد لصفقة مبابي

ما سبب تأخر حسم نادي الاتحاد لصفقة فابينيو؟

اللاعب الذي قرر برشلونة التخلص منه في الميركاتو الصيفي

تفاصيل حالة نجل ليبرون جيمس بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال التمارين

الحتة: مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية يصطدم بجدار المصالح معه

أمريكا: روسيا استهدفت طائرة مسيرة أمريكية فوق سوريا

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

الاحتلال يقرر إبعاد المرابطة الحلواني عن الأقصى ومنعها من السفر

أبو كويك: الاحتلال واهم إن ظنّ بأن اغتيال المقاومين سيوقف المقاومة

26 يوليو 2023 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
...
حسين ابو كويك

أكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" حسين أبو كويك أن الاحتلال واهم إن ظن أنه باغتيال المقاومين قادر على كسر إرادة وعزيمة شعبنا الفلسطيني، ووقف مسيرة المقاومة.

وشدد على أن دماء الشهداء تضيء طريق التحرير لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي سيبقى متمسكًا بحقه، وسيستمر في مقاومة الاحتلال.

وبيّن القيادي في حماس أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا قوة وصلابة في مقارعتـه، لافتاً الى ان ممارسات الاحتلال الإرهابية تزيد من تصاعد وتيرة المقاومة بالضفة الغربية، والتفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومين.


اقرأ ايضا: "حماس" تنعى شهداءها القساميّين في نابلس وتدعو للنفير لصدِّ عدوان الاحتلال

وزفت كتائب القسام مجاهديها أبطال عملية نابلس البطولية الشهيد القائد الميداني سعد ماهر الخراز والشهيد القسامي المجاهد منتصر بهجت سلامة والشهيد القسامي المجاهد نور الدين تيسير العارضة.

وأكدت الكتائب في بيانها أن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#حماس #المقاومة #اغتيال #حسين أبو كويك #شهداء نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة