أبو كويك: الاحتلال واهم إن ظنّ بأن اغتيال المقاومين سيوقف المقاومة

أكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" حسين أبو كويك أن الاحتلال واهم إن ظن أنه باغتيال المقاومين قادر على كسر إرادة وعزيمة شعبنا الفلسطيني، ووقف مسيرة المقاومة.

وشدد على أن دماء الشهداء تضيء طريق التحرير لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي سيبقى متمسكًا بحقه، وسيستمر في مقاومة الاحتلال.

وبيّن القيادي في حماس أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا قوة وصلابة في مقارعتـه، لافتاً الى ان ممارسات الاحتلال الإرهابية تزيد من تصاعد وتيرة المقاومة بالضفة الغربية، والتفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومين.



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وزفت كتائب القسام مجاهديها أبطال عملية نابلس البطولية الشهيد القائد الميداني سعد ماهر الخراز والشهيد القسامي المجاهد منتصر بهجت سلامة والشهيد القسامي المجاهد نور الدين تيسير العارضة.

وأكدت الكتائب في بيانها أن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير.

المصدر / فلسطين أون لاين