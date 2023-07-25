موعد حسم ريال مدريد لصفقة مبابي

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء بأنّ نادي ريال مدريد الإسباني، قرّر تجهيز خطة ذكية ومدروسة للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنّ إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز، ستترقب الأسبوع الأخير من الميركاتو الصيفي الحالي، لتقديم أقلّ عرض مادي ممكن من أجل الظفر بخدمات مبابي، حتى تضع إدارة النادي الباريسي تحت حتمية قبول العرض أو التفريط في نجمها مجانًا الصيف المقبل في حالة الرفض.



وبحسب المصدر ذاته، فقد لجأ النادي الإسباني لهذه السياسة "الماكرة" لكونها تمتلك سلاحًا قويًا بيدها، ألا وهو موافقة مبابي ورغبته القوية في الانتقال إلى النادي "الملكي"، وهو الأمر الذي تؤمن به إدارة باريس سان جيرمان أيضًا.



ودفعت قناعة القائمين على سان جيرمان بتوصّل ريال مدريد للاتفاق مع مبابي حول البنود الشخصية منذ فترة، للضغط على اللاعب ومطالبته بمغادرة النادي هذا الصيف أو تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024، في حال أراد المواصلة مع الفريق في الموسم الحالي.



ولتحقيق هذا المراد، اتجهت إدارة الرئيس ناصر الخليفي لخطوات تصعيدية واضحة، منها استبعاد اللاعب عن الجولة الآسيوية التحضيرية للفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يمكن أن يؤكد أنّ الانفصال الرسمي بين الطرفين بات قريبًا جدًا.



على جانب آخر، يرفض مبابي بشدة مقترحات الانتقال إلى وجهة غير أوروبية، لا سيما إلى الدوري السعودي، حيث تؤكد تقارير أنّه مانع قطعيًا عرضًا خياليًا من الهلال السعودي بمبلغ 700 مليون يورو لموسم واحد فقط، رغم قبول باريس سان جيرمان بالتفاوض معه بعد تلقّي عرض بـ300 مليون يورو.



تجدر الإشارة إلى أنّ مبابي ما يزال في العاصمة الفرنسية باريس، يتدرّب مع ثلة من اللاعبين الذين استبعدهم المدرب الإسباني الجديد لويس إنريكي، من الجولة الآسيوية، والذين أعلمهم النادي بعدم الحاجة لخدماتهم وضرورة البحث عن وجهة جديدة للانتقال إليها.

المصدر / فلسطين اونلاين